Манойло: для импичмента Трампа должно произойти чудо

Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию, формализующую начало процедуры импичмента Трампа. За резолюцию проголосовали 232 человека, против – 196. Голоса преимущественно распределились по партийному признаку.

"Действительно, импичмент в сенате не пройдет. Если только не произойдет какого-то чуда, и вся Республиканская партия не настроится вдруг против Трампа, сенаторы-республиканцы, скорее всего, будут голосовать против, и необходимого для импичмента количества голосов набрано не будет", – сказал Манойло в эфире радио Sputnik.

По его словам, от процедуры импичмента выиграет кандидат Демократической партии, соперник Трампа на будущих президентских выборах 2020 года, ведь президент будет находиться под жестким прессингом

"Он будет терять время, а у него сейчас каждая секунда на счету, потому что президентская кампания вошла в самую активную фазу. Вместо того, чтобы заниматься увеличением своего влияния и обработкой избирателей, он будет мотаться в Конгресс, как на работу, по несколько раз в неделю для дачи показаний. И будет тратить на это время и силы, а и того, и другого у него сейчас дефицит", ‒ объяснил политолог.

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