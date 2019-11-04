15:40 04 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.51
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.71
Поиск
Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: почему "правый" электорат проигнорировал выборы мэра Кишинева

Радио
Получить короткую ссылку
27810
Sputnik Молдова

Избирательная кампания социалистов и невнятные действия правых обеспечили победу Иона Чебана на выборах мэра Кишинева, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

Стратегия социалистов состояла в том, чтобы вывести свой электорат с Ботаники и Рышкановки, и, как показали результаты выборов, это им помогло. Дополнительные голоса были получены именно из этих районов. Нэстасе в то же время недополучил голоса в пригородах, которые традиционно голосовали за "правых" кандидатов. Об этом рассказал политолог Корнелиу Чуря.

"Я думаю, что пригороды попали под то давление, под которое попали все избиратели правых в Кишиневе. Обычно они голосовали, по их мнению, за "меньшее из зол", но на этот раз на такое голосование не решились", - отметил Чуря.

По словам эксперта, стратегия "правых" в Кишиневе состояла в том, что "правому" избирателю некуда деваться, а потому выбор в пользу Нэстасе со стороны симпатизирующих "правым" был бы очевиден, однако этого не произошло.

Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон о Республиканском совете социалистов: когда состоится заседание

Был расчет на то, что избиратель проголосует за кандидатуру Нэстасе не столько потому, что является сторонником Нэстасе, а потому что не захочет допустить победы "левых" сил. Но разочарование в Нэстасе достигло такого уровня, что правый электорат не смог себя заставить идти голосовать. В этом и состояла механика победы Иона Чебана.  

"Я спросил вчера Иона Чебана, почему разочарование правого электората достигло предельной точки. Он сказал, что, во-первых, всему виной агрессивная кампания Нэстасе, а во-вторых, то, что он делает в Министерстве внутренних дел, привело к такому результату", - сообщил Чуря.

Сам же политолог считает, что причины лежат несколько глубже и являются следствием неприятия избирателем той политической позиции, которой придерживаются "правые" в последнее время.

Читайте также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Выборы мэра Кишинева как тест на прочность коалиции
Подсчитаны все протоколы - Иван Чебан победил на выборах примара Кишинева
Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов
Кишиневцы голосуют во втором туре местных выборов - фото
Нэстасе: голосовал за наше право на лучшую жизнь в Кишиневе
Нэстасе: голосовал за право на лучшую жизнь в Кишиневе
Результат выборов мэра Кишинева
Как голосовал Кишинев за Иона Чебана

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться