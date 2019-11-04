Чуря: почему "правый" электорат проигнорировал выборы мэра Кишинева

Стратегия социалистов состояла в том, чтобы вывести свой электорат с Ботаники и Рышкановки, и, как показали результаты выборов, это им помогло. Дополнительные голоса были получены именно из этих районов. Нэстасе в то же время недополучил голоса в пригородах, которые традиционно голосовали за "правых" кандидатов. Об этом рассказал политолог Корнелиу Чуря.

"Я думаю, что пригороды попали под то давление, под которое попали все избиратели правых в Кишиневе. Обычно они голосовали, по их мнению, за "меньшее из зол", но на этот раз на такое голосование не решились", - отметил Чуря.

По словам эксперта, стратегия "правых" в Кишиневе состояла в том, что "правому" избирателю некуда деваться, а потому выбор в пользу Нэстасе со стороны симпатизирующих "правым" был бы очевиден, однако этого не произошло.

Был расчет на то, что избиратель проголосует за кандидатуру Нэстасе не столько потому, что является сторонником Нэстасе, а потому что не захочет допустить победы "левых" сил. Но разочарование в Нэстасе достигло такого уровня, что правый электорат не смог себя заставить идти голосовать. В этом и состояла механика победы Иона Чебана.

"Я спросил вчера Иона Чебана, почему разочарование правого электората достигло предельной точки. Он сказал, что, во-первых, всему виной агрессивная кампания Нэстасе, а во-вторых, то, что он делает в Министерстве внутренних дел, привело к такому результату", - сообщил Чуря.

Сам же политолог считает, что причины лежат несколько глубже и являются следствием неприятия избирателем той политической позиции, которой придерживаются "правые" в последнее время.

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