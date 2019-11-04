Мидриган рассказал, как он оценивает результаты второго тура выборов по Молдове

Социалисты закономерно укрепили свои позиции на состоявшихся в Молдове местных выборах. Но, как ни странно, в районах не готовы сдавать свои позиции и демократы, которые до сих пор представляют собой определенную силу на местах. Такого мнения придерживается юрист, политический аналитик Павел Мидриган.
"В районах немного иная ситуация, потому что люди там знают друг друга и менее склонны обращать внимание на политический вектор кандидата. Они сконцентрированы на голосовании за конкретных людей", - заметил Мидриган.
Для экспертов не стало новостью, что партия социалистов упрочила свои позиции в регионах.
Ожидается создание коалиций на местах, в том числе и с представителями блока ACUM.
"По сравнению с предыдущими местными выборами, это большой прогресс для партии социалистов. Сейчас им предстоит воплотить в жизнь все свои предвыборные обещания и программы, поскольку мы вступаем в очень непростой экономический и политический этап", - заключил Мидриган.
Как голосовал Кишинев за Иона Чебана>>>
Второй тур местных выборов в Молдове состоялся в воскресенье, 3 ноября, в 384 населенных пунктах. В восьми районных центрах победили социалисты. "Наша партия" одержала победу в семи районах, за ACUM и ЛДПМ проголосовали по три районных центра. У демократов и "Партии ШОР" – по две победы в районных центрах.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK