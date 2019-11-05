Лисневский: люди скорее скажут, сколько они получают, чем - за кого голосовали

Политтехнолог Ян Лисневский в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, для чего на самом деле используются данные exit-poll’ов.

Весь смысл exit-poll’ов – в том, чтобы определить электорат того или иного кандидата. Для специалистов цифры опросов избирателей представляют немалый интерес. Полученные данные позволяют узнать, кто является электоратом того или иного кандидата – возраст, пол, принадлежность к определенной социальной группе. И даже то, когда эти люди пришли голосовать, в какое время – утром, днем, вечером, может представлять ценную информацию для экспертов. Политтехнолог Ян Лисневский рассказал, как это работает.

По словам эксперта, распространенная точка зрения, что электорат социалистов – это пенсионеры и люди возрастом за 40, за 50. Но ситуация может быть совершенно другой. И данные exit-poll’ов помогают выявить это. А зная вот эти цифры, кандидату легче подготовиться к следующим выборам. Однако и здесь есть свои нюансы.

"Нужно помнить, что процент честности граждан, когда они отвечают на вопросы о голосовании, очень маленький. Это характерно для постсоветских стран, такое можно наблюдать в Румынии, на территории Балкан. У нас люди скорее скажут, сколько они получают, чем за кого голосовали. Всегда присутствует этот страх быть наказанным за свой политический голос", - заявил Лисневский.

Также, пояснил политтехнолог, соцопросы преследуют цель выявить процентное соотношение различных групп электората в обществе. Одни знают сразу, за кого голосовать, другие решают уже во время предвыборной кампании, и есть достаточно маленький процент граждан, который, тем не менее, может сыграть огромную роль, - это те, кто буквально в последний день, а то и в последние часы голосования определяется, за кого будет голосовать.

"Так вот, exit-poll может показать цифру вот этих избирателей. С точки зрения политтехнологий, эта цифра очень показательна", - отметил Лисневский.

Что же касается прошедших в минувшее воскресенье в Кишиневе выборов, то ситуация на них сложилась очень интересная, и эти выборы еще долго будут анализировать. Статистические данные показывали, что проевропейский электорат в Кишиневе - это 30-35 тысяч избирателей, которые мобилизуются во втором туре и дают возможность правому кандидату выиграть выборы. Эта схема работала на всех предыдущих выборах, однако почему-то (и это представляет определенный интерес для экспертов) на этот раз схема не сработала. На прошедших выборах правый кандидат не набрал эти голоса, что и не позволило ему дальше пройти.

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