Ветрова: у каких молдавских городов появятся российские "братья"

Председатель молдавской общины, член Национальной палаты при губернаторе Воронежской области Каролина Ветрова рассказала в эфире студии Sputnik о том, какие выгоды несет взаимодействие между городами-побратимами из Молдовы и России.

Среди городов-побратимов Кишинева до сих пор не было ни одного города России. Однако в ближайшее время ситуация должна измениться. Об этом сообщила председатель молдавской общины в Воронежской области Каролина Ветрова. Кроме того, по словам эксперта, "братьями" в России обзаведутся и несколько других населенных пунктов.

"Наша инициатива была в том, чтобы соединить связанные историческим мостом земли – город Кантемир в Молдове и поселок городского типа Кантемировка в Воронежской области. В декабре мы будем подписывать побратимский договор. А со стороны России мэр города Воронежа выдвинул предложение сделать побратимами Воронеж и Кишинев", - заявила Ветрова.

Кроме того, по словам собеседницы студии Sputnik Молдова, есть предложение от Каширского района Воронежской области Российской Федерации.

Там очень интересная история – дело в том, что выходец из Каширского района, Герой Советского Союза Илья Петрович Маслов погиб в Ермоклии (Штефан-Водский район Молдовы). И представители Каширского района выступили с предложением создать побратимские отношения с районом Штефан-Водэ, соединив таким образом место рождения и место гибели Героя.

"Города-побратимы смогут более тесно взаимодействовать во многих направлениях: военно-патриотическом, образовательном, культурном, потому что к каждому основному договору о побратимских отношениях идут под-договора, через которые можно начинать это взаимодействие", - отметила Ветрова.

Сейчас побратимами Кишинева являются 16 городов. Для того, чтобы обозначить дружеские связи молдавской столицы с городами-побратимами в разных уголках мира, перед столичной мэрией была установлена пятиметровая ажурная колонна, на которой прикреплены таблички с гербами городов-побратимов Кишинева, а также указанием направлений и расстояния до каждого из них. Инсталляция находится на одной из центральных улиц - Влайку Пыркалаб, автором ее стал молдавский скульптор Андрей Дохотару.

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