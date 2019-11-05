Дущак: без усилий со стороны политиков проблемы экологии не решить

Проблема экологического состояния молдавских рек не воспринимается политиками всерьез, а сами политики как будто не замечают, что она требует безотлагательного решения. Между тем существует прямая связь между экологической обстановкой в стране и количеством раковых заболеваний среди населения. Об этом заявил в эфире студии Sputnik Молдова доктор наук Дорин Дущак.

"Я думаю, что проблема слишком мало политизируется. В этой очень важной для жизни и здоровья населения областиёё не хватает политической воли, не хватает политиков, которые бы осознали, что это имеет значения и для их семей. В каждой семье в Республике Молдова есть хотя бы один человек, который болеет или болел раковыми заболеваниями", - отметил Дущак.

Однако, сообщил эксперт, от понимания и до принятия конкретных мер предстоит пройти долгий путь. И сделать это необходимо именно политическим деятелям.

"Без политической воли, без усилий со стороны политиков все останется на уровне дискуссий. А эта проблема не только должна обсуждаться на научных конференциях и в СМИ, но и быть осознана на уровне каждого человека", - подчеркнул Дущак.

По его словам, только когда наши политики поймут, что из решения проблем Днестра, Быка, малых молдавских рек, можно извлечь очень много политического капитала, тогда и начнется этап, когда принятые в стране законы в области экологии начнут работать.

"Нельзя сказать, что у нас законов нет – законы есть, просто их никто не соблюдает и не внедряет так, как следует", - заключил эксперт.

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