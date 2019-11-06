12:35 06 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.45
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.71
Поиск
Ирина Фёдоровна Влах
© Sputnik / Osmatesco

Влах: Гагаузия приглашает всех отметить День вина

Радио
Получить короткую ссылку
32 0 0
Sputnik Молдова

День Вина в Гагаузии отмечается 10 ноября, и башкан Ирина Влах в эфире студии Sputnik Молдова рассказала, как в автономии будут отмечать это событие.

В прошлом году День вина в Гагаузии посетили более 30 тысяч человек. По словам башкана Ирины Влах, в автономии этот праздник отмечается не так, как День вина в Кишиневе. Прежде всего, гагаузский День вина – это возможность рассказать людям о культурных особенностях, традициях и обычаях этого края.

"Здесь все сконцентрировано в одной точке, мы будем презентовать и винзаводы страны, и винзаводы нашей автономии. В то же время мы готовы презентовать наши традиции, нашу самобытность. Это очень красивый праздник", - заявила Влах.

Кроме того, рассказала башкан, в Гагаузии к 10 ноября вино, как правило, уже созревает, так что у посетителей праздника есть возможности попробовать вино нового урожая. В Кишиневе же День вина отмечают раньше, и вино к этому сроку еще не успевает созреть, так что гости кишиневского праздника довольствуются молодым вином, когда оно еще мутное (так называемый "тулбурел").

Поэтому в Гагаузии для праздника была выбрана другая дата. 10 ноября – это уже время, когда вино созрело, оно готово к употреблению. Необходимо, чтобы после переработки вино постояло дней 40, и тогда оно практически готово.

"Мероприятие начнется в Комрате ровно в 11.00. Мы очень пунктуальны в организации всех наших мероприятий, поэтому, дорогие жители страны, мы ждем вас всех в Гагаузии 10 ноября", - заключила Влах.

Читайте также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Гагаузия ждет гостей: в Комрате пройдет фестиваль вина
Деликатесы Буджака - чем будут угощать на Дне вина в Гагаузии
Влах призвала бизнесменов к участию в форуме "Invest Gagauzia"
Фестиваль гагаузского вина в 2019 году приурочили к празднику Касым
Теги:
День вина, вино


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Лучшие фото церемонии награждения MTV Europe Music Awards
Семья из родного села Николая Сулака отметила золотую свадьбу – видео
Семья из родного села Николая Сулака отметила "золотую свадьбу" – видео
Все, что нужно знать о новом мэре Кишинева
У мэрии Кишинева новый хозяин - Ион Чебан

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться