Влах: Гагаузия приглашает всех отметить День вина

День Вина в Гагаузии отмечается 10 ноября, и башкан Ирина Влах в эфире студии Sputnik Молдова рассказала, как в автономии будут отмечать это событие.

В прошлом году День вина в Гагаузии посетили более 30 тысяч человек. По словам башкана Ирины Влах, в автономии этот праздник отмечается не так, как День вина в Кишиневе. Прежде всего, гагаузский День вина – это возможность рассказать людям о культурных особенностях, традициях и обычаях этого края.

"Здесь все сконцентрировано в одной точке, мы будем презентовать и винзаводы страны, и винзаводы нашей автономии. В то же время мы готовы презентовать наши традиции, нашу самобытность. Это очень красивый праздник", - заявила Влах.

Кроме того, рассказала башкан, в Гагаузии к 10 ноября вино, как правило, уже созревает, так что у посетителей праздника есть возможности попробовать вино нового урожая. В Кишиневе же День вина отмечают раньше, и вино к этому сроку еще не успевает созреть, так что гости кишиневского праздника довольствуются молодым вином, когда оно еще мутное (так называемый "тулбурел").

Поэтому в Гагаузии для праздника была выбрана другая дата. 10 ноября – это уже время, когда вино созрело, оно готово к употреблению. Необходимо, чтобы после переработки вино постояло дней 40, и тогда оно практически готово.

"Мероприятие начнется в Комрате ровно в 11.00. Мы очень пунктуальны в организации всех наших мероприятий, поэтому, дорогие жители страны, мы ждем вас всех в Гагаузии 10 ноября", - заключила Влах.

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