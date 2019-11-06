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Анатолий Усатый
© Photo: Gagauzinfo

Усатый: в Гагаузии пройдет форум для привлечения инвестиций в регион

Радио
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Sputnik Молдова

Первый заместитель Башкана АТО Гагаузия Анатолий Усатый в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о пятом Инвестиционном форуме Invest Gagauzia 2019, который пройдет в Комрате 8 - 9 ноября.

В этом году форум Invest Gagauzia будет проходить в течение двух дней, так как слишком обширен круг тем и вопросов, которые планируется обсудить в ходе мероприятия. Одной из площадок для форума станет Дом культуры Комрата, второй – Комратский государственный университет. Количество участников и спикеров в этом году заметно выросло по сравнению с предыдущими форумами. Об этом заявил первый заместитель башкана Гагаузии Анатолий Усатый.

"Девятого числа мы организуем бесплатный выезд всех желающих на инвестиционные площадки в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах. Мы также выделили отдельные площадки для того, чтобы представители местного и международного бизнеса встречались между собой. Мы привозим иностранные компании, чтобы создавать контакты с местным бизнесом", - сообщил Усатый. 
Инвестиционный форум в Гагаузии
© Sputnik / Николай Костыркин
В Комрате пройдет Invest Gagauzia-2019: что на повестке форума

Как рассказал замбашкана, для участия в Invest Gagauzia 2019 зарегистрировались 508 участников из двух десятков стран. Среди участников форума – директор Банка реконструкции и развития, директор представительства Европейского инвестиционного банка в Молдове, директор представительства Всемирного банка в Молдове, министр экономики – достаточно обширный круг лиц, чтобы показать, какие возможности есть для инвестиций в регион.

"Это важный посыл стабильности. В форуме примут участие представители дипломатического корпуса – посол США, глава миссии Евросоюза в Молдове, послы Германии и Турции. Для бизнеса важно услышать посыл поддержки экономики Гагаузии на национальном и международном уровне", - подчеркнул Усатый.

По словам замбашкана, этот форум должен показать всему бизнес-сообществу открытость региона к сотрудничеству и перспективность для инвестиций.

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