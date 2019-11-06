Семенова: гостей Дня вина в Комрате ждет большая ярмарка ремесел

Основная задача Фестиваля вина, или Дня вина, который состоится в Комрате 10 ноября, это популяризировать традиции гагаузского виноделия, популяризировать обычаи, культуру, показать, чем богата Гагаузия. Как сообщила Начальник Главного управления культуры Гагаузии Марина Семёнова, в этом году праздник будет организован в форме театрализованного представления.

"Будут установлены национальные подворья, всего 20 таких подворий. И каждое подворье представит красивую театрализованную постановку, которая будет рассказывать о тех или иных традициях. В течение всего дня гости, туристы, участники фестиваля могут подойти к любому подворью и посмотреть красивое, яркое зрелище", - отметила Семенова.

Кроме того, в этом году планируется не обычное стандартное открытие, а театрализованная постановка с участием 300 артистов. Для участия в этом фестивале были привлечены практически все творческие силы из Гагаузии.

Тожество приурочено к гагаузскому национальному празднику Касым. Это очень важный день для гагаузов, традиции которого чтят очень давно. В Касым принято открывать первые бочки с вином нового урожая. Вино уже перестает бродить, и этот день считается днем, когда уже можно попробовать первое вино. В этот день гагаузы угощают всех своим вином, соревнуясь, чье получилось лучше.

Гостей ждут песни, танцы и много искрометной гагаузской музыки. А кроме того, гости мероприятия смогут приобрести сувениры на ремесленной ярмарке и поучаствовать в мастер-классах. Каждый при желании сможет собственноручно изготовить и увезти с собой изделия народных промыслов. Как сообщила Семенова, рассказывать о своем ремесле и проводить мастер-классы будут мастера характерных для Гагаузии, но редких в наше время ремесел, таких, как, например, шорничество. Ну и, конечно, организаторы обещают много вина и блюда традиционной гагаузской кухни.

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