Тромбицкий: какую рыбу еще можно поймать в Днестре

Число видов рыбы в Днестре значительно уменьшилось, и прежде всего, уменьшилось оно за счет ценных видов, таких, как осетровые. По существу, в Днестре из всех осетровых осталась только стерлядь, которой не требуется выход в море, она живет только в пресной воде. Что же касается белуги, севрюги, осетра, шипа, то этих видов в Днестре уже практически нет. Об этом рассказал доктор биологии, эколог Илья Тромбицкий.
"Произошли принципиальные изменения в составе рыбных запасов в нижнем Днестре. Если двадцать лет назад в промысловых уловах встречались карась, карп, сазан, лещ, плотва, то сегодня 80-90 процентов улова – это караси. Причем, это не наш местный карась, это инвазивный вид из Китая. Наш местный карась практически исчез, сегодня он в Красной книге", - отметил Тромбицкий.
Для того, чтобы рыба нерестилась, нужен разлив реки в мае. Но со строительством ГЭС на Днестре этот процесс прекратился. Поэтому сегодня этот разлив имитируется, когда хуже, когда лучше, и за то, чтобы это делалось, специалисты вынуждены ежегодно "воевать". Сейчас этот вопрос специалисты пытаются отрегулировать, чтобы искусственный разлив был более эффективным.
Также в Днестре еще встречается плотва, лещ, иногда попадается сом. Рыболовам-любителям часто попадаются бычки. В последнее время с бычками такая ситуация: они расселяются в Днестре там, где их раньше не было. Бычки постепенно мигрируют по Днестру, становясь полностью пресноводным видом.
Хищной рыбы в Днестре осталось мало. Речь идет о судаке и жерехе. Стало больше щуки, но это, как объяснил Тромбицкий, является следствием того, что Днестр на многих участках превращается в практически стоячий водоем, являющийся средой обитания щуки.
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