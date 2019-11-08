15:06 08 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Анатол Усатый
© Sputnik / Osmatesco

Усатый: потенциал Гагаузии не используется даже наполовину, и нам нужен прорыв

Радио
Получить короткую ссылку
94 0 0
Sputnik Молдова

Гость студии Sputnik Молдова первый заместитель башкана Гагаузии Анатолий Усатый, один из организаторов форума Invest Gagauzia-2019, рассказал о своих ожиданиях от мероприятия.

V Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia начал свою работу сегодня в Комрате. И хотя у организаторов события были опасения, что из-за обострения политической ситуации в Молдове форум могут проигнорировать инвесторы, однако интерес к событию очень большой, отметил первый заместитель башкана Гагаузии Анатолий Усатый.

"Общая тема форума – это инвестиции в Гагаузию. Для этого мы показываем, чем Гагаузия привлекательна, что могут дополнительно региональные власти Гагаузии предоставить инвесторам. Конечно же, мы знаем проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, и мы хотим их адресно обсудить", - заявил Усатый.

Также замбашкана рассказал, что проблемы региона – это проблемы с занятостью, квалификацией рабочей силы, поэтому обсуждение этих проблем станет одной из основных тем форума.

Ирина Влах
© Sputnik /
Влах: Гагаузия настроена на экономическое развитие и стабильность

"Для инвесторов это важная необходимость – возможность увидеть, что в Гагаузии можно получить образование по нужным специальностям. Плюс дуальное образование, что позволяет быстро перепрофилировать выпускников гуманитарных профессий под реальный сектор, потому что бизнесу это надо", - отметил Усатый.

Как заявил собеседник, потенциал Гагаузского региона не используется и наполовину, и здесь необходимо налаживать контакты между местным и международным бизнесом. Форум должен стать не просто дискуссионной, а прикладной площадкой для встреч представителей молдавского бизнеса с международным.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В Гагаузии стартовал инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019
Влах: в пятницу в Гагаузии начинает работу инвестиционный форум
Усатый: в Гагаузии пройдет форум для привлечения инвестиций в регион
В Комрате пройдет Invest Gagauzia-2019: что на повестке форума
Теги:
Гагаузия


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Репетиция марша в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года - фото
Ирина Влах
Влах: Гагаузия настроена на экономическое развитие и стабильность
Правительства Молдовы, рухнувшие после вотума недоверия
Правительства, рухнувшие после вотума недоверия

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться