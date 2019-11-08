Мельниченко: экономический потенциал Гагаузии оценили в России

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко рассказал о своих ожиданиях от Международного инвестиционного форума Invest Gagauzia.

В последнее время регионы Российской Федерации проявляют все большую заинтересованность в экономическом сотрудничестве с Молдовой и, в частности, с Гагаузией. Об этом заявил российский общественный и политический деятель Олег Мельниченко в интервью студии Sputnik Молдова.

"Мы сейчас находимся в стадии подготовки нашего совместного мероприятия, которое запланировано на весну следующего года, проведение межрегионального форума, и нам интересно изучить тот экономический потенциал, те предложения и возможности, которые представлены в Гагаузии", - заметил Мельниченко.

Как подчеркнул член Совета Федерации ФС РФ, тот вектор сотрудничества, который задан рядом регионов России, такими как Татарстан, Краснодарский край, Пензенская область, показывает, что у бизнеса есть большая заинтересованность в развитии экономических связей.

По словам Мельниченко, аграрная специализация Гагаузии открывает возможности для получения качественных, экологически чистых продуктов сельского хозяйства, таких, как вино, подсолнечное масло, других продуктов переработки сельхозпродукции.

"Несмотря на то, что в России бум собственного сельскохозяйственного производства, тем не менее, это не мешает ей расширять линейку качественных сельскохозяйственных товаров, в том числе, через механизмы сотрудничества с нашими братскими республиками", - отметил Мельниченко.

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