Влах: Гагаузия станет самым динамично развивающимся регионом в Молдове

Башкан Гагаузии Ирина Влах рассказала в интервью корреспонденту Sputnik Молдова о том, что намерена выстроить успешную экономическую модель для развития и процветания региона.

Власти Гагаузии все свои усилия прикладывают к тому, чтобы в автономии были возможности для привлечения инвестиций. Об этом заявила башкан Ирина Влах в интервью студии Sputnik Молдова на V Международном инвестиционном форуме Invest Gagauzia.

"Власти автономии настроены на то, чтобы гагаузский регион развивался, и все свои усилия мы прикладываем к тому, чтобы было экономическое развитие. Мы реально понимаем, что должны быть полностью открыты и должны предоставить полную политическую стабильность, потому что тогда у инвесторов будет интерес к региону", - сказала Влах.

Говоря о работе форума, Влах подчеркнула, что это хорошая площадка для привлечения инвесторов и диалога с ними.

Башкан выразила уверенность, что открытость региона к реализации новых проектов и его оснащенность позволят найти ряд компаний, которые будут заинтересованы в открытии новых предприятий в Гагаузии. Также башкан отметила важность сотрудничества Гагаузии с Российской Федерацией.

"За четыре года нашему региону единственному удалось открыть рынки для наших товаров в России. Сегодня все винодельческие компании Гагаузии могут поставлять в Россию свою продукцию. Второй шаг заключается в том, чтобы мы нашли партнеров для открытия совместного молдо-российского предприятия по переработке сельхозпродукции у нас в Гагаузии", - заявила Влах.

Также, отметила башкан, Гагаузия представляет инвесторам такие возможности, которыми не могут похвастаться другие регионы, что позволяет говорить об автономии как о регионе с огромным экономическим потенциалом.

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