13:24 12 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.71
Поиск
Срочно:
Юрий Швыткин
РИА Новости / Александр Паниотов

Швыткин: Россия помогла предотвратить масштабную войну в Сирии

Радио
Получить короткую ссылку
30 0 0
Sputnik Молдова

Заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление Башара Асада о том, что конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны.

Ситуация в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью RT

Заместитель председателя комитета Государственной Думы России по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik выразил обеспокоенность, что локальные конфликты, происходящие в мире, могут перерасти в  глобальные.

"Локальные конфликты, которые сегодня происходят в мировом пространстве, имеют риски перерасти в более глобальные события. Вместе с тем, помощь России в урегулировании ситуации в Сирии, создание здесь Конституционного комитета, договоренности между Ираном, Россией и Сирийской Арабской Республикой, предотвратили масштабную войну,"- отметил Швыткин.

Эксперт также подчеркнул, что группировка вооруженных сил России смогла своевременно обеспечить легитимность власти законно избранного правительства и выстроить достаточную борьбу с терроризмом с учетом тех стран, которые незаконно находятся на территории Сирии.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Сирия остается оптимистично взрывоопасной
Асад рассказал о "белых касках", политике США и выборах в Сирии
Россия и Турция начали совместное патрулирование границы в Сирии - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
День вина в Гагаузии
День вина в Гагаузии: самые яркие моменты - фото
Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură - VIDEO
Заседание парламента РМ: вотум недоверия правительству Санду - видео
Сколько цветов и фруктов можно ввезти в Россию из-за рубежа
Как в Россию ввозить фрукты и овощи - правила и нормы

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться