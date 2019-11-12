Швыткин: Россия помогла предотвратить масштабную войну в Сирии

Заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление Башара Асада о том, что конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны.

Ситуация в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью RT.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы России по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik выразил обеспокоенность, что локальные конфликты, происходящие в мире, могут перерасти в глобальные.

"Локальные конфликты, которые сегодня происходят в мировом пространстве, имеют риски перерасти в более глобальные события. Вместе с тем, помощь России в урегулировании ситуации в Сирии, создание здесь Конституционного комитета, договоренности между Ираном, Россией и Сирийской Арабской Республикой, предотвратили масштабную войну,"- отметил Швыткин.

Эксперт также подчеркнул, что группировка вооруженных сил России смогла своевременно обеспечить легитимность власти законно избранного правительства и выстроить достаточную борьбу с терроризмом с учетом тех стран, которые незаконно находятся на территории Сирии.

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