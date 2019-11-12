Колацки: в молдавской политике пришло время "левых"

Политолог Анжела Колацки рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, почему, по ее мнению, в настоящее время "левые" идеи и партии "левого" толка будут поддержаны большинством населения.

В переходных обществах есть некий парадокс, когда левые партии претворяют в экономике либеральные реформы, иначе экономику просто не создать, а правые партии, для того, чтобы сохранить спокойствие в обществе, в социальной политике проводят реформы, близкие к социал-демократическим. Такой "обмен" политическими доктринами происходит, чтобы сохранить определенный баланс на уровне общества, иначе неизбежна волна народного недовольства, и тогда проводить какие-либо реформы станет невозможно. Об этом рассказала политолог Анжела Колацки.

"Если посмотреть по социальной структуре общества, то бедных у нас большинство. Только от 1 до 1,5 процентов населения довольны своим положением, а 75-80 процентов живут бедно, поэтому и ментальность у них соответствующая. В стране, где не побеждена бедность, идеи "левого" толка будут массово поддерживаться", - отметила Колацки.

Кроме того, сообщила политолог, для политического строя характерен десятилетний цикл сменяемости. Молдова уже почти тридцать лет как является независимой. Первые десять лет после провозглашения Молдовой суверенитета у власти были партии скорее "правого" толка – либералы, либерал-демократы. С 2001 по 2009 управление страной перешло в руки "левых". Затем их у власти снова сменили "правые". И вот сейчас опять пришло время нового цикла, заключила Колацки.

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