Лисневский: Санду удобнее быть в оппозиции

Вопрос об отставке правительства Майи Санду был открыт давно, и единственное, что оставалось неизвестным – это когда же произойдет отставка и на каких условиях, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Ян Лисневский.

На самом деле, отставка была выгодна Майе Санду, и является наиболее предпочтительным для нее вариантом развития событий. Отставка была неизбежна, произошло бы это сейчас или весной. Однако весной после окончания отопительного сезона, после экономического кризиса, после того, как надо было бы выплатить зарплаты бюджетникам, пенсии, и решить ряд других бытовых проблем, отставка была бы гораздо менее выгодна Санду. Такой точки зрения придерживается политолог Ян Лисневский.

"Правительство не работало, а экономические проблемы необходимо решать срочно. Поэтому самый благоприятный выход для Санду – это отставка именно сейчас. Однако, подать в отставку на добровольной основе для нее не совсем выгодно, так как это означало бы осознание ею своего проигрыша и невозможности довести до конца запланированные реформы", - отметил Лисневский.

По мнению политолога, для Санду отставка, которая была не ее собственной инициативой, а случилась по воле других политических сил, означает возможность без "потери лица" вернуться в удобное политическое русло, уйдя в оппозицию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK