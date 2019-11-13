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Виктор Жук
© Sputnik / Osmatesco

Жук: что мы выиграли и что потеряли после отставки правительства

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Sputnik Молдова

Какие партии приобрели политический капитал, а какие – потеряли, и кто в конечном итоге остался в выигрыше от отставки правительства, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал директор Института юридических, политических и социологических исследований Виктор Жук.

С политической точки зрения, народ Молдовы от произошедшей отставки правительства, скорее, проиграл, полагает директор Института юридических, политических и социологических исследований Виктор Жук. Партия социалистов не выиграла и не проиграла от своего решения голосовать за отставку. Демократическая партия, бывшая в оппозиции, скорее несколько выиграла, так как получила шанс заявить: "Вы без нас править не можете".

Что же касается блока ACUM, то их проигрыш им был отчасти выгоден, поскольку ACUM вернулись к своей прежней роли – нахождения в оппозиции, уже - в парламентской оппозиции.

"Кто точно проиграл от этих событий, так это граждане Молдовы, потому что с правительством, которое временно исполняет обязанности, внешние партнеры не будут вести никакие диалоги и обсуждать серьезные проекты. Кроме того, следует помнить, что бюджеты на 2020 год еще не были представлены", - заявил Жук.

Как отметил политолог, нам остается только ждать, каким будет новый расклад сил на политической карте страны. Пока же каждая партия остается при своем.

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Теги:
правительство, отставка, Жук


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