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Борис Шаповалов
© Sputnik / Miroslav Rotari

Шаповалов: многое будет зависеть от первых шагов нового правительства Молдовы

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Тема:
Смена правительства в Молдове (55)
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Sputnik Молдова

Насколько профессиональным является новое правительство и новый премьер, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

Когда речь идет о технократическом правительстве, подразумевается, что это правительство специалистов в своей области. Новое правительство Молдовы, по мнению политолога Бориса Шаповалова, можно назвать правительством, состоящим из профессионалов.

"Неважно, что кто-то работал, как тот же премьер, в правительстве демократов при Филипе, мы знаем, что он точно также работал и в правительстве коммунистов, был замминистра, был советником Гречаной, когда она была премьер-министром при Воронине. Там есть разные люди, но их выбрали, потому что во главе угла стоит именно их профессионализм", - отметил Шаповалов.

Как сообщил эксперт, политическая стабильность должна наступить в Молдове после первых решений нового правительства.

Премьер-министр Ион Кику.
© Sputnik / Rodion Proca
Первые заявления премьер-министра Иона Кику – что предпримут в правительстве

Что же касается сферы экономики, то, возможно, предположил Шаповалов, будут иметь место споры с некоторыми внешними партнерами, такими, как МВФ и другие финансовые организации. Проблемы с ними могут возникнуть из-за того, что все вопросы эти организации пытаются решить прежде всего за счет социальной сферы, за счет ухудшения жизни граждан.

"Но я прекрасно знаю, что денег в мире много, например, Российская Федерация готова вложиться в нашу экономику, знаю, что Китай с его инвестициями заинтересован в нас. Поэтому, если правительство будет создавать рабочие места, развивать экономику, торговые связи, то я не вижу никаких проблем с бюджетом и финансированием", - заключил Шаповалов.

Политолог также выразил уверенность, что новое правительство приходит надолго.

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Тема:
Смена правительства в Молдове (55)

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Теги:
Молдова, правительство


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