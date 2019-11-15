Жук: Молдова может рассчитывать на год политической стабильности

Политическая стабильность в Молдове должна продлиться, по крайней мере, до следующих президентских выборов, которые пройдут через год, полагает директор Института юридических, политических и социологических исследований Виктор Жук.

Молдову ждет политическая и институциональная годичная стабильность, при условии, что у тех, кто голосовал за нынешнее правительство, не будет существенных нареканий к его работе. Об этом в интервью студии Sputnik Молдова сообщил политолог Виктор Жук.

По его словам, новое правительство продолжит тот курс, который был взят предыдущим правительством, с учетом кадровых изменений. Но ожидать каких-то принципиальных отличий не стоит.

"Существенных изменений в деятельности нынешнего правительства по отношению к предыдущему не будет. Наверное, самые большие ожидания связаны с внешней политикой, так как есть надежды, что усилится восточное направление, сближение с Российской Федерацией, но в условиях соблюдения соглашения об ассоциации с Евросоюзом", - заявил Жук.

Как отметил политолог, нам пора прекратить те практики, которые были в Молдове, когда улучшение отношений в одном направлении приводит к ухудшению в другом. Западные партнеры Молдовы, конечно, будут наблюдать за действиями нового правительства. Но многое будет зависеть от успешности проводимых Молдовой реформ. И лишь после этого, в случае удачной работы правительства, они начнут сотрудничество с нынешней властью в Республике Молдова.

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