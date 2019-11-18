Мигранян: без выплат США работа ВТО может оказаться под угрозой

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян отметила, что роль и значение ВТО в последние десятилетия существенно деградировали

По сообщению агентства Bloomberg, США уже со следующего года могут прекратить выплаты Всемирной торговой организации (ВТО).

Отмечается, что США вкладывают в годовой бюджет ВТО наибольшую сумму в сравнении с другими странами, и если страна в одностороннем порядке прекратит финансирование, это может поставить под угрозу работу организации.

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Летом текущего года президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации, "если это потребуется".

"Стремление стран стать членами Всемирной торговой организации вызвано тем, что эта организация дает как бы лицензию на вход на определенные рынки, в большинстве своем на рынки развитых стран, где очень жесткая конкуренция. То есть это общая лицензия на продукцию глубокой степени переработки, которая в общем-то нуждается в дополнительной сертификации", – сказала Мигранян в эфире радио Sputnik.

По ее словам, раньше членство ВТО становилось своего рода компенсацией для стран, не являющихся членами ЕС и не соблюдающих евростандарты, однако сейчас появился ряд нюансов.

В частности, функции, роль и значение ВТО в последние десятилетия существенно изменились по сравнению с 2000 годами.

"Тогда ВТО была весомой международной организацией, главной функцией которой было разрешение разного рода торговых споров через арбитраж, который работает в системе ВТО, но на сегодня эта функция фактически заблокирована Соединенными Штатами. Другая функция – формирование зоны свободной торговли и свободного входа на рынки стран-членов ВТО – также претерпела изменения, так как на сегодня необходимо соответствие дополнительным требованиям различных интеграционных блоков", – пояснила эксперт.

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