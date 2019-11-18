Тромбицкий: целые села на Днестре живут за счет браконьерства

Многие села на среднем Днестре и ряд сел на нижнем Днестре живут главным образом за счет браконьерства, заявил в эфире студии Sputnik Молдова доктор биологии, директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS" Илья Тромбицкий.

Сети, использование которых на Днестре запрещено, браконьеры ставят днем, открыто, ни от кого не скрываясь и ничего не боясь. Такова ситуация на Днестре сегодня, по словам директора Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS" Ильи Тромбицкого.

"Никаких инспекторов нет, рыбу ловят днем и ночью, особенно, когда через Днестр идет сельдь. Это источник дохода для очень многих семей", - отметил эксперт.

Как заявил Тромбицкий, в летний период этого года проводилась оценка влияния любительского рыболовства (поскольку браконьерский лов учесть гораздо сложнее) на рыбные запасы Днестра.

В результате обнаружилось, что только в нижнем Днестре на участке от Дубоссар и ниже, до впадения реки в Днестровский лиман, за три летних месяца рыболовами-любителями было выловлено порядка 260 тонн рыбы. Это то, что любители поймали на удочки.

Днестр: есть ли кто живой>>>

Данные мониторинга показали, что рыболовы-любители с правобережной стороны вылавливают примерно 2,6 кг рыбы на одного человека в день, на левом – 2,9 кг. Это довольно большая цифра. Браконьерский же лов намного превышает данные показатели.

"Сегодня не используются все возможности для того, чтобы восстановить рыбные запасы Днестра. Необходимо бороться с браконьерством по-настоящему, а не так, как сейчас. Любительское рыболовство на реке необходимо сделать платным – это уже реализовано в Молдове, но пока не сделано в Приднестровье и на Украине. А полученные таким образом средства необходимо использовать целевым образом на восстановление рыбных ресурсов", - заключил Тромбицкий.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK