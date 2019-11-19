13:08 19 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Экономист Татьяна Ларюшина
© Photo: Russiancouncil

Ларюшина: рождение второго ребенка отбрасывает многие семьи на грань бедности

Радио
Получить короткую ссылку
10210
Sputnik Молдова

Объявленные президентом Молдовы Игорем Додоном меры социальной поддержки должны быть подкреплены серьезными действиями, сбалансированными и действительно нацеленными на улучшение благосостояния, заявила в эфире студии Sputnik Молдова экономист Татьяна Ларюшина.

В Молдове необходимо принимать сверхсрочные меры по улучшению благосостояния граждан, чтобы помочь наиболее бедствующим группам населения.

Супермаркет.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Секрет успеха: как сделать так, чтобы фрукты из Молдовы заполонили рынки РФ

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина полагает, что бедность в стране уже начала приобретать хронический и глубинный характер.

Существует так называемый коэффициент Джини, который показывает степень расслоения общества по признаку экономического неравенства. И этот коэффициент в Молдове только растет. Основная наша проблема – это сильнейшее расслоение общества на небольшое количество обеспеченных граждан и основную массу бедного населения, а средний класс при этом почти отсутствует.

"Неравенство, как и бедность, в Молдове только растет. Богатой в стране является очень узкая прослойка людей, а все остальные только беднеют. Особенно обидно, что это далеко не только пенсионеры, но и семьи с детьми. Рождение второго ребенка моментально отбрасывает семью на грань бедности", - отметила Ларюшина.

Все это, как отмечает эксперт, развивается на фоне тяжелейшего демографического положения. И накопившиеся проблемы требуют не популистского подхода, а вдумчивого решения вопроса. Невозможно бороться с бедностью без создания благоприятных условий для новых факторов роста экономики, для оздоровления делового климата, для привлечения прямых иностранных инвестиций в Молдову.

Читайте также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Демограф: молодежь в Молдове ориентируется на меньшее количество детей
Демограф: ежегодно население Молдовы сокращается на 3%, это мешает развитию
Космические цены: один из четырех граждан Молдовы живет за чертой бедности
Теги:
пособия


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
Молдова вылетела с Евро-2020: как прошел матч в Кишиневе - фото
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Москва передала Киеву задержанные в Керченском проливе корабли - видео
Новый состав правительства Молдовы
Новое правительство Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться