Ларюшина: рождение второго ребенка отбрасывает многие семьи на грань бедности

Объявленные президентом Молдовы Игорем Додоном меры социальной поддержки должны быть подкреплены серьезными действиями, сбалансированными и действительно нацеленными на улучшение благосостояния, заявила в эфире студии Sputnik Молдова экономист Татьяна Ларюшина.

В Молдове необходимо принимать сверхсрочные меры по улучшению благосостояния граждан, чтобы помочь наиболее бедствующим группам населения.

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина полагает, что бедность в стране уже начала приобретать хронический и глубинный характер.

Существует так называемый коэффициент Джини, который показывает степень расслоения общества по признаку экономического неравенства. И этот коэффициент в Молдове только растет. Основная наша проблема – это сильнейшее расслоение общества на небольшое количество обеспеченных граждан и основную массу бедного населения, а средний класс при этом почти отсутствует.

"Неравенство, как и бедность, в Молдове только растет. Богатой в стране является очень узкая прослойка людей, а все остальные только беднеют. Особенно обидно, что это далеко не только пенсионеры, но и семьи с детьми. Рождение второго ребенка моментально отбрасывает семью на грань бедности", - отметила Ларюшина.

Все это, как отмечает эксперт, развивается на фоне тяжелейшего демографического положения. И накопившиеся проблемы требуют не популистского подхода, а вдумчивого решения вопроса. Невозможно бороться с бедностью без создания благоприятных условий для новых факторов роста экономики, для оздоровления делового климата, для привлечения прямых иностранных инвестиций в Молдову.

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