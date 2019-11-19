Брутер: вернется ли в Молдову Плахотнюк

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, возможно ли возвращение Владимира Плахотнюка в молдавскую политику и вообще в страну.

Возвращения Плахотнюка в молдавскую политику произойти не может, поскольку сейчас это будет очень токсично, полагает политолог Владимир Брутер. По его мнению, демпартия в настоящее время прилагает достаточно много усилий для того, чтобы дистанцироваться от связей с беглым олигархом. В ответе, который экс-премьер Филип дал на комментарий Плахотнюка по поводу произошедших политических событий, однозначно говорится о том, что демпартия пытается и будет пытаться "пережить" Плахотнюка в политическом смысле.

Итоги местных выборов говорят скорее в пользу того, что демпартия сохранится. Итоги не то чтобы триумфальные, но вполне обнадеживающие и отчасти закономерные. Многое будет зависеть от того, как демпартия переживет этот год, с каким багажом она выйдет на президентские выборы, если она решится выдвинуть собственного кандидата. Если же своего кандидата не будет, то все будет зависеть от того, как долго просуществует нынешнее правительство и когда будут следующие парламентские выборы.

"Год для молдавской политики до следующих президентских выборов – это достаточно серьезное время, поэтому, на мой взгляд, демпартия совершенно однозначно приняла для себя решение о том, что она сохраняется как политическая сила, которая пережила период влияния Плахотнюка, и о том, что она двигается вперед", - заявил Брутер.

Что же касается возможности возвращения Плахотнюка не как политика, а просто как гражданина Молдовы, все будет зависеть от претензий к нему со стороны правоохранительных органов.

"Если претензий не будет, то возвращение может быть его собственным выбором. Но триумфального возвращения не будет ни в коем случае", - заключил Брутер.