Козлов: вероятность санкций ЕС против США из-за "Северного потока-2" невелика

Политолог Сергей Козлов оценил заявление депутата бундестага о том, что Европа не нуждается в американском сжиженном газе, и призвал обратить внимание на статус того, кто об этом заявляет

Евросоюз и Германия должны ввести встречные санкции против США, если Вашингтон выполнит обещание и примет ограничительные меры в отношении компаний - участниц проекта "Северный поток - 2".

Об этом заявил депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

По словам парламентария, Европа не нуждается в американском сжиженном газе.

Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при президенте России Сергей Козлов оценил в эфире радио Sputnik, насколько реализуемы такие планы.

По его мнению, реалистичность введения ответных санкций со стороны и Германии, и других европейских стран в случае введения санкций со стороны США небольшая. Со стороны Вашингтона такая же ситуация.

"Однако и введение американских санкций против европейских стран, которые согласились участвовать в проекте "Северный поток - 2", тоже слишком реалистичным не является. США сейчас не готовы вести очередную торговую войну со своими партнерами с учетом того, что они втянуты в достаточно серьезное противостояние против Китая", – сказал Козлов в эфире радио Sputnik.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Негативно по отношению к "Северному потоку-2" настроены США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша и прибалтийские страны, называющие проект политическим. В России и Германии не раз подчеркивали, что рассматривают магистраль как исключительно коммерческий проект.

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