14:23 20 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.50
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.72
Поиск
Политолог Сергей Козлов
Sputnik / Sanjar Aliaskarov

Козлов: вероятность санкций ЕС против США из-за "Северного потока-2" невелика

Радио
Получить короткую ссылку
129 0 0
Sputnik Молдова

Политолог Сергей Козлов оценил заявление депутата бундестага о том, что Европа не нуждается в американском сжиженном газе, и призвал обратить внимание на статус того, кто об этом заявляет

Евросоюз и Германия должны ввести встречные санкции против США, если Вашингтон выполнит обещание и примет ограничительные меры в отношении компаний - участниц проекта "Северный поток - 2".

Газопровод
© Sputnik / Алексей Куденко
Между нами - Украина: будет ли Молдова и дальше получать российский газ

Об этом заявил депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

По словам парламентария, Европа не нуждается в американском сжиженном газе.

Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при президенте России Сергей Козлов оценил в эфире радио Sputnik, насколько реализуемы такие планы.

По его мнению, реалистичность введения ответных санкций со стороны и Германии, и других европейских стран в случае введения санкций со стороны США небольшая. Со стороны Вашингтона такая же ситуация.

"Однако и введение американских санкций против европейских стран, которые согласились участвовать в проекте "Северный поток - 2", тоже слишком реалистичным не является. США сейчас не готовы вести очередную торговую войну со своими партнерами с учетом того, что они втянуты в достаточно серьезное противостояние против Китая", – сказал Козлов в эфире радио Sputnik.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.  Негативно по отношению к "Северному потоку-2" настроены США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша и прибалтийские страны, называющие проект политическим. В России и Германии не раз подчеркивали, что рассматривают магистраль как исключительно коммерческий проект.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Симонов: у России нет причин для спешки с укладкой "Северного потока – 2"
Рожанковский: Дании пришлось прервать "игру" вокруг "Северного потока – 2"
Оленченко: Германия приняла закон в поддержку "Северного потока-2"
Теги:
Северный поток, НАТО


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Топ-15 мест для путешествий в 2020 году по версии National Geographic
Лучший теннисист Молдовы Раду Албот рассказал о международном турнире ATP Cup
Раду Албот рассказал о международном турнире ATP Cup - видео
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться