Жилин: США делают ставку на милитаризацию космоса

Военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин уверен, что если НАТО работает над созданием оружия в космосе, то ядерное оружие покажется детским лепетом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении альянса признать космос своей новой оперативной сферой.

Страны Североатлантического альянса планируют изучить космические угрозы, которые могут быть расценены как военные, но оружие в космосе размещать не будут, добавил Столтенберг.

Военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин считает, что США стремятся к тому, чтобы все военные действия разворачивались за пределами их национальных территорий. По его словам, ранее были замечены разведывательные признаки того, что американцы делают ставку на милитаризацию космоса.

"Речь идет о трех направлениях: геоцентрический театр военных действий (околоземное и киберпространство до высоты в 36 тысяч километров), электромагнитное и гравитационное поле Земли, а также контроль над полюсами, с целью взять под контроль существующий климатический хаос", – сказал Жилин в эфире радио Sputnik.

По его словам, если в этом направлении действительно проводится работа, то можно говорить о катастрофичных последствиях для всего мирового сообщества. И судя по разведданным в открытом инфопространстве и "сливам" от НАТО, все к этому и идет, считает эксперт.

"Напомню, Дональд Трамп в начале президентского срока заявлял, что США сосредоточились на создании вооружений, основанных на новых физических принципах. Спецслужбы его тут же одернули, и больше на этот счет никто ничего не говорил. Тем не менее, анализируя разведывательные признаки в открытом информационном пространстве, приходишь к тревожным выводам: это может закончиться катастрофой, когда ядерное оружие покажется детским лепетом", – заключил он.

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