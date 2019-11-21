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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время интервью
© Photo : предоставлено пресс-службой Совета Федерации

Матвиенко: Россия готова сотрудничать с Молдовой на равноправной основе

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Sputnik Молдова

Молдова достойно прошла через недавние политические события, преодолела кризис, и сейчас в жизни страны наступил новый этап, заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная встретилась в четверг в Санкт-Петербурге с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Спикер Зинаида Гречаная
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Зинаида Гречаная прибыла в Россию для участия в работе осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

В своей приветственной речи Матвиенко отметила, что российская сторона с особой радостью встречает Гречаную на мероприятиях межпарламентской ассамблеи в качестве официального представителя Молдовы и высоко ценит то, что даже во времена непростых взаимоотношений между двумя странами, Гречаная всегда приезжала и принимала активнейшее участие в работе межпарламентской ассамблеи.

"Сейчас наступил новый этап, приняты новые политически важные решения парламентом и президентом, мы искренне желаем успехов, искренне сопереживаем и хотим, чтобы Молдова уверенно развивалась экономически и социально, чтобы были мир, покой и благополучие. Мы рады тому, что за последние годы, благодаря усилиям наших президентов, их регулярным контактам российско-молдавские отношения существенно улучшились, вырос взаимный товарооборот, выросла активность бизнеса, деловых контактов, экономических операторов", - отметила Матвиенко.

Как подчеркнула председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ, все больше регионов России готовы взаимодействовать с регионами Молдовы. Россия, заключила Матвиенко, и дальше планирует выстраивать с Молдовой отношения на равноправной, добрососедской и взаимовыгодной основе. Считая Молдову своим большим другом, Россия с уважением относится к молдавскому народу и всегда готова подставить плечо для того, чтобы оказать помощь и содействие в дальнейшей стабилизации ситуации в Молдове.

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Теги:
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