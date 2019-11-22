Матвиенко: утвержден план мероприятий празднования 75-летия Великой Победы

Председатель Совета Федерации, Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко рассказала о комплексе мероприятий, которые будут реализованы к 75-й годовщине победы над фашизмом.

Председатель Совета Федерации, Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко открыла заседание Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) в Санкт-Петербурге. Одной из тем приветственной речи стало празднование 75-летия Великой Победы.

"Прежде всего, я хочу сказать, что во всех странах СНГ и в каждой в отдельности на самом деле делается очень много для подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы. Народы наших стран одержали победу над фашизмом, освободили Европу и мир. Это наше общее наследие, которым мы очень все дорожим. Мы утвердили план мероприятий межпарламентской ассамблеи СНГ", - заявила Матвиенко.

Главной задачей Председатель Совета Федерации назвала необходимость оказать помощь каждому ветерану, уделить внимание, узнать, в чем он нуждается. Кроме того, одним из приоритетов, по словам Матвиенко, является приведение в порядок памятников и мемориалов, посвященных солдатам – героям Великой отечественной войны. При этом мероприятия не должны носить формальный, "для галочки", характер.

"Все акции должны идти от сердца. И в нашем плане тоже есть такие мероприятия, мы обязательно этот план опубликуем. Но важно, что единогласно всеми руководителями национальных делегаций он был поддержан и у каждого парламента еще есть и свой план. Мы вместе будем активно принимать участие в реализации этих мероприятий по случаю священной для всех нас даты", - заключила Матвиенко.