Ионицэ: чьи долги выплатят граждане Молдовы вместе с новыми тарифами на газ

Закупочные тарифы на газ для Молдовы снизятся в следующем году, однако граждане страны никак не ощутят этого снижения, поскольку вынуждены будут гасить долги республики перед "Газпромом", заявил в эфире студии Sputnik экономист Вячеслав Ионицэ.

Пятьсот миллионов долларов – таков долг правобережной части Молдовы перед "Газпромом". И выплатить его предстоит населению, хотя, каким образом скопился этот долг, являются ли эти деньги долгами граждан – вопрос не самый простой. Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ считает, что эта сумма может лечь тяжелым грузом на плечи граждан Молдовы, особенно, учитывая, что и необходимость компенсировать печально известную кражу миллиарда из бюджета тоже повесили на население.

"Если обсуждать наш долг перед "Газпромом" на сумму в 500 миллионов долларов, то здесь есть много подводных камней. И главный – откуда этот долг? Население Молдовы все время платит по счетам. Откуда возник этот долг, если все платят?", - заявил Ионицэ.

По словам эксперта, "Молдовагаз" не представила никаких внятных документов о том, что за это за долг и как он накопился. Потому что в условиях, когда люди заплатили за потребленный газ, а "Газпром" почему-то не получил деньги, возникает ситуация, по масштабам сопоставимая с банковской кражей 2014 года.

А компенсировать этот долг придется гражданам, и, таким образом, рост тарифов может составить и 20 процентов, что немало, отметил экономист.

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