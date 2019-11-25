Донос: информационное общество – это не предел развития человечества

На этой неделе мир отмечает две важные даты: 26 ноября – Всемирный день информации, и 30 ноября – Всемирный день защиты информации. Эксперт в области информационных технологий Александр Донос в студии Sputnik Молдова поделился своим взглядом на то, какую роль информация играет в современном мире и что необходимо сделать, чтобы интернет стал комфортной и безопасной средой для последующих поколений.
"Человек информационной эпохи попадает в среду, когда у него множество способов получить доступ к разного рода информации. И в этих условиях остро встает проблема выбора информации, проблема оценки, анализа, взгляда на эту информацию. В этом потоке есть информация полезная, нужная, правдивая, а есть момент манипуляции сознанием. И во Всемирный день информации мы должны обратить на этот момент особо пристальное внимание", - заявил Донос.
По мнению эксперта, родителям, школе, всем обществу необходимо с малых лет готовить человека нового поколения к тому, что поток поступающей информации будет противоречивым.
"Я думаю, что процесс разграничения информации правдивой и ложной будет упорядочиваться со временем. Бить надо не в сторону того, что в интернете кто-то должен сидеть и "шерстить" информационные потоки, отделяя фейки от правдивой информации, а суть в том, что люди должны выработать в себе культуру потребления информации. В этом и должна быть суть воспитания нового поколения – это должны быть люди сознательные, грамотные, с развитым самосознанием, понимающие, какую информацию они должны получить и в каком виде", - заключил Донос.
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