Донос: информационное общество – это не предел развития человечества

Искусственно оградить пользователей интернета от потока фейковой информации и опасного контента в современном мире невозможно, но есть другой путь, считает эксперт в области информационных технологий Александр Донос.

На этой неделе мир отмечает две важные даты: 26 ноября – Всемирный день информации, и 30 ноября – Всемирный день защиты информации. Эксперт в области информационных технологий Александр Донос в студии Sputnik Молдова поделился своим взглядом на то, какую роль информация играет в современном мире и что необходимо сделать, чтобы интернет стал комфортной и безопасной средой для последующих поколений.

"Человек информационной эпохи попадает в среду, когда у него множество способов получить доступ к разного рода информации. И в этих условиях остро встает проблема выбора информации, проблема оценки, анализа, взгляда на эту информацию. В этом потоке есть информация полезная, нужная, правдивая, а есть момент манипуляции сознанием. И во Всемирный день информации мы должны обратить на этот момент особо пристальное внимание", - заявил Донос.

По мнению эксперта, родителям, школе, всем обществу необходимо с малых лет готовить человека нового поколения к тому, что поток поступающей информации будет противоречивым.

"Я думаю, что процесс разграничения информации правдивой и ложной будет упорядочиваться со временем. Бить надо не в сторону того, что в интернете кто-то должен сидеть и "шерстить" информационные потоки, отделяя фейки от правдивой информации, а суть в том, что люди должны выработать в себе культуру потребления информации. В этом и должна быть суть воспитания нового поколения – это должны быть люди сознательные, грамотные, с развитым самосознанием, понимающие, какую информацию они должны получить и в каком виде", - заключил Донос.

Читайте также:

Бездомные собаки всерьез стали угрожать безопасности кишиневцев

Эйфория зимних каникул: сколько мы заплатим в этом году за елочные игрушки

Представитель Молдовы участвует в конкурсе Mister Supranational-2019

Ассоциации совладельцев в кондоминиуме освободят от подоходного налога

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK