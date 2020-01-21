Лисневский: США недовольны Майей Санду

Политолог рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о сложностях в отношениях Запада с молдавскими проевропейскими акторами.

Проевропейские политики в Молдове, в настоящий момент, не вызывают доверия у США и стран ЕС – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог и политтехнолог Ян Лисневский.

"Пример Майи Санду показал США, что не стоит инвестировать в тех, что могут внезапно уйти в оппозицию. С точки зрения удержания рейтинга, она поступила правильно, но Запад остался недоволен – у них были виды на удержание этого правительства" – заявил Лисневский.

Аналитик считает, что падение рейтинга бывшего кабмина на фоне некоторых непопулярных мер – это закономерное явление, и в данный момент выгодней находиться в оппозиции. Однако Запад желал бы поддерживать политиков, находящихся у власти, а не вечных оппозиционеров, уверен собеседник.

"Она могла бы попытаться удержать правительство, но рейтинг бы стал падать, особенно зимой, причем пострадал бы не только рейтинг правительства, но и ее личный рейтинг. Рейтинг доверия к ней упал бы до 12-13%. Но западные партнеры недовольны и должны начинать все "заново", - резюмировал эксперт.

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