Вышинский: мы готовы предоставить больше информации о притеснении журналистов

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил, что попытается донести до депутатов ПАСЕ и международных организаций вопиющие факты, связанные с отношением к российским журналистам на территории Европы, в частности, Европейского союза.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил, что привез на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы документы о том, как притесняют российские СМИ в Европе.

"Мы хотим предоставить больше материалов нашим коллегам из организации "Репортеры без границ" о притеснении российских СМИ, журналистов. У меня в руках несколько документов, это 12-страничное изложение тех репрессивных мер, которым подвергаются наши коллеги на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии, Франции, Великобритании. Речь идет о систематическом лишении аккредитации коллег из Sputnik или МИА "Россия сегодня", о недопущении на мероприятия, а в последнее время речь пошла о угрозах и уголовных преследованиях", - сказал Вышинский.

В среду в ПАСЕ будет рассматриваться доклад об угрозах свободе СМИ и безопасности журналистов. Российская делегация заявила, что документ не поддержит, потому что во многом он составлен необъективно.

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