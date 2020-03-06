Захарова: пусть мирная жизнь будет главным приоритетом для всех

Официальный представитель МИД Мария Захарова в преддверии 8 марта пожелала женщинам, сил и терпения, а мужчинам посоветовала помнить о необходимости сохранить мир.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая на очередном брифинге, напомнила, что миллионов женщин во всем мире затронули вооруженные конфликты и их последствия. Она пожелала им сил, терпения и призвала мужчин сохранять мир, а не разрушать его.

"Что могу пожелать женщинам, именно тем, кто страдает от конфликтов? Пожелать сил и терпения. Пожелания я хочу адресовать им мужчинам, которые, к сожалению, во многом забывают об очевидных приоритетах, а именно мирной жизни, необходимости сохранять мир как глобальную концепцию, глобальный императив. Пожелание одно – думать о том, что политические амбиции, конъюнктура, интересы в различных сферах, должны всегда строиться исходя из приоритетов мирной жизни и гражданского населения", – сказала Захарова.

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