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ИноСМИ. Серьезно
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Дональд Трамп и Берни Сандерс как агенты Кремля

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio/20200308/29385809/donald-trump-i-berni-sanders-kak-agenty-kremlin.html

Солидные американские СМИ "Вашингтон пост" и "Нью-Йорк таймс" сообщили читателям, что Москва помогает предвыборной кампании "социалиста от демократов" - Берни Сандерса. Чтобы отвести от себя подозрения, Сандерс уже начал оскорблять Путина.

Сандерс назвал Путина бандитом и автократом. И если бы нервы у Москвы были потоньше, это выглядело бы как вызов ядерной державе номер два – возможно, от будущего президента США. Но у нас есть опыт шоу "Рашагейт", так что хамский бред на нас не действует.

Самое печальное в этой истории – безнаказанность лгунов. Ведь американские журналисты получили пулитцеровские премии за разоблачение так называемого сговора Трампа с Россией – то есть за версию, по закону аннулированную прокурором Мюллером. Почему же сегодня они врут то же самое про Сандерса? Разбирались редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов.

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