21:59 12 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.73
  • USD17.42
  • RUB0.24
  • RON4.09
  • UAH0.68
Поиск
Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
© Sputnik / Антон Денисов

Зубец: как странам СНГ сохранить торговлю с Россией на фоне кризиса

Радио
Получить короткую ссылку
46 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio/20200312/29508178/zubet-money-valuta.html

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал в эфире радио Sputnik о том, как падение рубля скажется на курсах национальных валют стран СНГ.

Курс рубля пережил в начале нынешней недели падение после обрушения нефтяных цен. Как отметил в эфире радио Sputnik экономический эксперт, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ  Алексей Зубец, страны СНГ, которые связаны с торгово-экономическими отношениями с Россией, не смогут избежать последствий на своих валютных рынках.

Он напомнил ситуацию 2014-2015 годов в Белоруссии, когда после падения рубля местная национальная валюта оставалась "дорогой", но это нанесло ущерб белорусской экономике.

"Тогда проще было покупать товары в России, чем производить собственные", - отметил эксперт.

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
AP Photo/Evan Vucci
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
По мнению Зубца, чтобы торгово-экономические отношения не пострадали, финансовым властям республик, входящих в СНГ, придется принять меры, связанные с выравниваем курса национальных валют. Это должно произойти после стабилизации ситуации в России.

"Ситуация стабилизируется, и это может потребовать от торговых партнеров России какого-то снижения курса национальной валюты, выравнивания к уровню, который был до начала кризиса. Я думаю, власти примут меры, чтобы торгово-экономические отношения не пострадали и торговые обмены сохранялись", - пояснил эксперт.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Падение цен на нефть: каких сюрпризов ждать жителям Молдовы
Падение рубля и цен на нефть: чем грозит это для предприятий Приднестровья


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Безлюдная Испанская лестница в Риме.
Итальянские города опустели: действует строжайший карантин
Итоги визита Орбана в Молдову: партнерство между Кишиневом и Будапештом
Итоги визита Орбана в Молдову: партнерство между Кишиневом и Будапештом
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться