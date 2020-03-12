Зубец: как странам СНГ сохранить торговлю с Россией на фоне кризиса

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал в эфире радио Sputnik о том, как падение рубля скажется на курсах национальных валют стран СНГ.

Курс рубля пережил в начале нынешней недели падение после обрушения нефтяных цен. Как отметил в эфире радио Sputnik экономический эксперт, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, страны СНГ, которые связаны с торгово-экономическими отношениями с Россией, не смогут избежать последствий на своих валютных рынках.

Он напомнил ситуацию 2014-2015 годов в Белоруссии, когда после падения рубля местная национальная валюта оставалась "дорогой", но это нанесло ущерб белорусской экономике.

"Тогда проще было покупать товары в России, чем производить собственные", - отметил эксперт.

По мнению Зубца, чтобы торгово-экономические отношения не пострадали, финансовым властям республик, входящих в СНГ, придется принять меры, связанные с выравниваем курса национальных валют. Это должно произойти после стабилизации ситуации в России.

"Ситуация стабилизируется, и это может потребовать от торговых партнеров России какого-то снижения курса национальной валюты, выравнивания к уровню, который был до начала кризиса. Я думаю, власти примут меры, чтобы торгово-экономические отношения не пострадали и торговые обмены сохранялись", - пояснил эксперт.

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