Мокану: жители Молдовы больше всего доверяют медикам

Председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, почему у населения республики разная степень доверия к социальным институтам.

Радио Мокану: граждане Молдовы больше всего доверяют медикам

Несмотря на то, что руководство Минздрава прилагает много усилий для решения проблем, связанных с текущей пандемией COVID-19, уровень доверия к нему (руководству) среди населения, как показывают соцопросы, низкий, но при этом к больницам, другим лечебным заведениям - высокий.

С чем это связано, пояснил председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

"У нас традиционно низкий уровень доверия к социальным институтам. Этим мы (социологи) и объясняем причину того, что только 19% граждан довольны тем, как действует Министерство здравоохранения и социальной защиты", - отметил собеседник.

По словам Мокану, высокое доверие к семейным врачам, медикам-вирусологам, эпидемиологам - это совокупный фактор.

"Если мы суммируем ответы респондентов, то получим общую картину: более 50 процентов граждан доверяют медикам в целом, они считают, что врачи действуют правильно в данной ситуации. Ответы людей в данном случае - это совокупный фактор, который связан с социальной солидарностью", - пояснил специалист.

Мокану подчеркнул, что социальная солидарность составляется из нескольких компонентов.

"Первое – доверие к властям, второе – активное или неактивное участие в политических процессах, третье - удовлетворение уровнем жизни. Исходя из этих критериев, доверие к социальным институтам в нашей стране низкое", - объяснил социолог.

Вместе с тем, Мокану подчеркнул, что в нынешней ситуации руководство Минздрава прилагает максимальные усилия, чтобы справиться с пандемией с минимальным ущербом.

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