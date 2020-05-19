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Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Rodion Proca

Ионицэ: у Молдовы есть шанс сэкономить полмиллиарда долларов в этом году

Радио
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio/20200519/30292597/ionita-u-moldova-est-shans-sekonomit-polmilliarda-dollarov-v-etom-godu.html

Экономист Вячеслав Ионицэ в эфире студии Sputnik Молдова рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, какие причины могли привести к росту цен на нефть на мировых биржах, является ли эта тенденция долгосрочной, и как стоимость нефти влияет на молдавскую экономику.

Радио
Ионицэ: у Молдовы есть шанс сэкономить полмиллиарда долларов в этом году

Мировые цены на нефть растут и даже бьют рекорды, на торгах в понедельник цена нефти поднялась до уровня цен 17 марта. Многие эксперты связывают этот факт с открытием экономик после окончания карантина во многих странах мира, что вызывает и рост спроса на нефть. Например, в Китае спрос на нефть практически вернулся на уровень, наблюдавшийся до введения Пекином карантинных ограничений. Впрочем, какие-либо выводы делать пока рано, и о том, что цены на нефть будут уверенно расти, пока речи не идет, считает экономист Вячеслав Ионицэ.

"Небольшие скачки еще не определяют общей тенденции. В принципе, большого роста пока не предвидится по той причине, что потребление в этом году останется низким, а перепроизводство нефти зашкаливает. Какой-то краткосрочный рост может быть обусловлен спекуляциями на биржевых торгах, поскольку самый спекулятивный товар в мире — это нефть", - заявил Ионицэ.

По словам эксперта, именно эта спекулятивная составляющая влияет на рынок нефти. Каких-либо фундаментальных изменений, которые могли бы привести к росту цен, на сегодняшний день в мире пока не наблюдается.

Нефтяная качалка
© Sputnik / Максим Богодвид
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Что же касается Молдовы, то мы от мировых цен на нефть очень даже зависимы. Практически все энергоресурсы, потребляемые Молдовой, мы импортируем, а весь блок энергоресурсов, потребляемых Молдовой, зависит от цены на нефть. В те годы, когда стоимость нефти была высокой, мы импортировали энергоресурсов на сумму 1,2 миллиарда долларов в год, в период низких цен мы импортировали энергоресурсов на 700 миллионов долларов в год. Поэтому, заключил Ионицэ, в годы низких цен мы экономим сумму в 500 миллионов долларов в год. Для сравнения, эта сумма составляет около 10 процентов от суммы нашего импорта.

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