Ларюшина: какой должна быть защита отечественного производителя

Радио Ларюшина: какой должна быть защита отечественного производителя

Первые лица Молдовы все чаще обращаются к жителям страны с просьбой делать выбор в пользу отечественных товаров, чтобы поддержать таким образом местное производство.

Защищать отечественного производителя, безусловно, нужно, однако это не должно означать создание производителю таких условий, где будет полностью исключен элемент конкуренции со стороны иностранных товаров, считает экономист Татьяна Ларюшина. Помимо этого, защита наших производителей должна нести пользу обществу.

Новые рабочие места, продвижение национальных брендов — это те эффекты, которые выгодны не только производителям, но и стране в целом. Поэтому в таком виде защита производителя, безусловно, должна существовать, пока она приносит выгоду не только предприятию, но и гражданам республики. Стоит также отметить, что преимущества для отечественного бизнеса и преимущества для граждан — взаимодополняющие вещи, и одно часто требует другого. Экономист рассказала, каким она видит комплекс мер, направленных на защиту молдавских производителей.

"Это должна быть продуманная, масштабная, комплексная и очень осмысленная политика, которая начинается с правильного выбора приоритетов, с четкого понимания ресурсов, которыми мы располагаем, и тех эффектов, которые почувствует не только конкретный производитель, но и все общество", - сказала Ларюшина.

По мнению экономиста, защита отечественного производства должна начинаться с разработки полноценных и комплексных программ поддержки местного производителя, начиная с выбора специализации, на которую Молдова будет ориентироваться, и заканчивая четким соблюдением правил, в том числе и правил конкурентной борьбы.

Те меры, которые будут применяться, должны выражаться не в избыточном регулировании, а в создании условий для здоровой конкуренции наших производителей с зарубежными. И если Молдова и ее граждане не могут себе позволить производить и потреблять в больших масштабах какие-то эксклюзивные продукты, значит, необходимо делать ставку на простые и привычные нам товары. Нужно хорошо продумать тот ассортимент, на производстве которого Молдова может сосредоточиться, удовлетворяя потребности своего населения, и тогда выбор граждан в пользу отечественного производителя будет очевидным.

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