Лебединский: я хорошо понимаю, в какой ситуации находится премьер Кику

Оппозиция должна тоже думать о благополучии страны, а не придерживаться позиции "чем хуже в государстве, тем лучше для нас", заявил в эфире студии Sputnik Молдова депутат парламента Молдовы Андриан Лебединский (ПСРМ).

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Даже если оппозиция соберет необходимое количество голосов для выдвижения вотума недоверия правительству Кику, то для дальнейшей работы необходим союз четырех различных политических формирований. Три партии и одна депутатская группа, которые теоретически могут пойти на формирование нового кабмина, слишком разнородны для того, чтобы прийти к согласию. Такого мнения придерживается депутат-социалист Андриан Лебединский.

"Им нужно объединиться, чтобы сформировать правительство. Мне очень интересно, как оно дальше продержится. Но это их риски. Я не верю в то, что из этого что-то выйдет. Легко делать коалиции против кого-то или чего-то, но сложно — для чего-то", - заявил Лебединский.

По словам депутата, эти политические силы смогут заключить пакт против партии социалистов, но насколько долговечным будет этот союз и сколько он сможет просуществовать — большой вопрос.

"Я прекрасно понимаю, в какой ситуации сейчас находится премьер Кику и сколько усилий он прилагает, чтобы государство развивалось. Нам сейчас очень важно помочь нашему бизнесу, важно продвигать социальные проекты, экономические проекты, инициативы в области сельского хозяйства", - подчеркнул Лебединский.

Страна, продолжил он, проходит сложный период, а демонстрация оппозицией своего недовольства ситуацию никак не улучшает. Ну а "дружба против" кого-либо, также, как и "чем хуже в государстве, тем лучше для нас" — крайне неконструктивная позиция.

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