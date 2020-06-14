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Страхи
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Страхи/Ошибки: делать ли публичными ваши семейные проблемы?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (387)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio/20200614/30562050/StrakhiOshibki-delat-li-publichnymi-vashi-semeynye-problemy.html

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Радио
Подкаст "Страхи/Ошибки": делать ли публичными ваши семейные проблемы?

Раньше писали в месткомы с просьбой разобрать супруга за неверность: наказать и обличить. Сегодня — пишут в соцсети. Дочь писателя Успенского разоблачает отца посмертно. Книгоиздатель объявляет в блоге, что уходит от жены и пятерых детей.

Дизайнер публикует подробности поступков "токсичной" матери. Чего хотят эти люди и как на это реагировать?

Открытые письма взрослых детей об их жестоких родителях, флешмобы в соцсетях и обсуждения сложной семейной жизни — частые темы новостей и ток-шоу.

Но если знакомые в близком окружении пишут о своём разводе в фейсбуке, распиная друг друга, то это уже кажется странным. Или это нормально? Стоит ли делать достоянием гласности правду о себе и о других членах семьи? Какие конфликты должны оставаться в стенах дома, а какие — нет?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (387)


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