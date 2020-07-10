Михэеш: противоречия между PAS и DA будут только нарастать

У партий PAS и DA определенно проблемы, а их сотрудничество простым не назовешь, отметил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш.

Радио Михэеш: противоречия между PAS и DA будут только нарастать

Разногласия между PAS и DA будут только усиливаться, а пропасть между Санду и Нэстасе — расти. Несмотря не вынужденное сотрудничество, каждый из лидеров двух партий постоянно претендовал на главенство на правом фланге, перетягивая одеяло на себя и попутно критикуя конкурента. Похоже, что поле, на котором играют и Санду, и Нэстасе, слишком тесно для них обоих, считает политолог Роман Михэеш.

"Можно ожидать, что и дальше будет следовать череда взаимных упреков, медийных атак и так далее, потому что Нэстасе сейчас деваться некуда. Ему надо рваться в бой, наращивать свой электоральный потенциал. У него всего два процента поддержки, ему для участия в последующих выборах нужно хотя бы 20 процентов", - заявил Михэеш.

Как подчеркнул политолог, за три месяца нарастить такой рейтинг крайне сложно, а амбиции у Нэстасе достаточно высоки — он претендует на премьерскую трибуну. Но даже в случае, если правительство Нэстасе станет реальностью, за него проголосуют в парламенте, то лидер DA может надеяться только на зарубежную поддержку.

"Если ему окажут материальную помощь кредитами, медийную помощь, возможно, внедрят какие-то европейские проекты для Молдовы, в этом случае Нэстасе сможет нарастить свой электоральный потенциал. Но если на его стороне будут только декларации и просто слова, то это, конечно, ему не поможет никак", - добавил Михэеш.

Так что пока судьба электоральных претензий Нэстасе целиком в руках Запада — если захотят ему помочь, это положительным образом скажется на его рейтинге, не будет помощи — электоральная поддержка Нэстасе останется на уровне двух процентов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova