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Экономист Татьяна Ларюшина
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Ларюшина: нас ждет тяжелый год

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio/20200909/31598843/lariusina-nas-zhdet-tyazhelyy-god.html

В непростой период, который ожидает Молдову, на первый план выходит задача помочь наиболее уязвимым категориям граждан, заявила в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

Радио
Ларюшина: нас ждет тяжелый год

Одинокие пенсионеры, многодетные, люди, проживающие в депрессивных сельских регионах - это те категории социально уязвимых граждан, которые в первую очередь ощутили и еще ощутят на себе все последствия кризиса, затронувшего нашу экономику. И Молдове сейчас крайне важно попробовать избежать и не допустить всех последствий, которые способен вызвать этот кризис, считает экономист Татьяна Ларюшина.

"Может быть, "в среднем по палате" кризис выглядит не столь впечатляющим. Но все его разрушительное действие сказывается в первую очередь на вызывающих особую тревогу категориях людей. Последствия этого кризиса носят ужасно драматичный характер", - подчеркнула Ларюшина.

Сельское хозяйство.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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По словам эксперта, разрыв между богатыми и бедными гражданами Молдовы будет только увеличиваться, а неравенство будет углубляться, приобретая хронический характер. И "лечить" все последствия этого неравенства со временем будет все сложнее. Нашему обществу придется через некоторое время преодолевать не только имущественный разрыв. Через определенный период накопится целый комплекс проблем - социальных, образовательных, криминальных, преодоление которых потребует огромных сил и ресурсов.

Перспектива у нас тревожная, полагает экономист. Антикризисные меры требуют больших усилий, но главное - наличия четкой позитивной перспективы для вывода экономики из нынешней непростой ситуации. 

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