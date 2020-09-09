Ларюшина: нас ждет тяжелый год

Одинокие пенсионеры, многодетные, люди, проживающие в депрессивных сельских регионах - это те категории социально уязвимых граждан, которые в первую очередь ощутили и еще ощутят на себе все последствия кризиса, затронувшего нашу экономику. И Молдове сейчас крайне важно попробовать избежать и не допустить всех последствий, которые способен вызвать этот кризис, считает экономист Татьяна Ларюшина.
"Может быть, "в среднем по палате" кризис выглядит не столь впечатляющим. Но все его разрушительное действие сказывается в первую очередь на вызывающих особую тревогу категориях людей. Последствия этого кризиса носят ужасно драматичный характер", - подчеркнула Ларюшина.
Перспектива у нас тревожная, полагает экономист. Антикризисные меры требуют больших усилий, но главное - наличия четкой позитивной перспективы для вывода экономики из нынешней непростой ситуации.
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