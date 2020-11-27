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Владимир Односталко.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Односталко: в Молдове - комплексный эффект заражаемости коронавирусом

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (120)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio/20201127/32659915/v-moldove-kompleksnyy-effekt-zarazhaemosti-koronavirusom.html

Вице-председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье назвал причины, по которым в стране регистрируются все новые антирекорды по заболеваемости населения COVID-19.

Радио
Односталко: в Молдове - комплексный эффект заражаемости коронавирусом

В последние дни в республике отмечается рекордное ежесуточное число выявленных случаев коронавируса среди населения, цифры варьируются от 1200 и превышают отметку в 1600 лабораторно подтвержденных анализов на COVID-19 в день.

Депутат парламента Владимир Односталко в эфире студии Sputnik Молдова озвучил основные причины небывалого всплеска эпидемической динамики в стране. 

"Все, что происходит сейчас, к сожалению, это комплексный эффект. Посмотрите, многие пассажиры в общественном транспорте, которые носят медицинские маски исключительно на подбородке, подвергают опасности инфицирования не только окружающих, но, в первую очередь себя и свою семью", - заявил парламентарий.

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Сейчас наверняка в каждом из переполненных троллейбусов или автобусов есть хоть один человек, у которого коронавирус может протекать бессимптомно, а халатное и попустительское отношение к требованиям санитарных органов и медиков подвергает опасности, по сути, все молдавское общество.

"Правительство делегировало местным комиссиям по чрезвычайному положению право вводить или снимать санитарные ограничения в каждом населенном пункте. Кишиневская муниципальная комиссия приняла решение о повсеместном ношении медицинских масок", - добавил собеседник.

Односталко напомнил: не зря в каждой из единиц общественного муниципального транспорта, курсирующего в столице, постоянно звучат оповещения о важности соблюдения мер карантинной безопасности, которые воспроизводят на двух языках - русском и молдавском. 

"Нашу люди начинают воспринимать эти увещевания лишь тогда, когда у них поднимается температура и появляются характерные симптомы ОРВИ. А потом во все винят правительство и жалуются на условия лечения в больницах", - резюмировал парламентарий.

В Молдове с 30 ноября до 15 января будет действовать чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Постановление опубликовано в пятницу на сайте правительства республики.

С 28 ноября в Молдове запрещается работа ночных клубов, дискотек, танцплощадок, караоке. 

Также с 22.00 до 07.00 не разрешается обслуживание в ресторанах, барах, кафе, столовых.

Нельзя организовывать мероприятия с присутствием зрителей в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (120)

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Теги:
Молдова, распространение, коронавирус


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