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Передача "Утро на Sputnik'e": имидж Майи Санду и что с ним не так

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Как часто советуется президент Молдовы Майя Санду с имиджмейкерами и политтехнологами и как это влияет на электорат

"Имидж ничто" – банальная присказка из старой рекламы, как ни странно, по-прежнему актуальна. Для первых лиц государства – в особенности. Насколько удачен имидж президента Молдовы Майи Санду, современен ли он и каковы его недочеты. А также: правительство Молдовы пересмотрит учебник истории с позиции более глубокого освещения темы Холокоста. Насколько это нужно и актуально. Сегодняшние собеседники студии Sputnik Молдова - Ян Лисневский, политолог и политтехнолог, - Борис Шаповалов, политолог и историк и Шимшон Изаксон, раввин еврейской общины Республики Молдова.  

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