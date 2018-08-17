Программа "Экспертиза" с географом Дорином Лозовану - полная версия

Гостем радиостудии Sputnik Молдова стал ведущий научный сотрудник Национального музея этнографии и природы Института экологии и географии АНМ, доктор географии Дорин Лозовану.

Сколько наших соотечественников уехало за рубеж и каковы основные направления миграции?

Есть ли у миграционного потока из Молдовы перспективы. Какой будет республика к 2050 году?

Массовый исход жителей Бессарабии в период великой депрессии. Как молдаване, гагаузы и болгары оказались в Аргентине и Бразилии?

Что привлекало бессарабцев в царской России?

На пляжах Болгарии поднят красный флаг. Откуда появилось "мертвое волнение" и почему его надо бояться?

Эти вопросы ведущие программы "Экспертиза" Наталья Иовва и Николай Костыркин обсудили с гостем радиостудии Sputnik Молдова географом Дорином Лозовану.

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