Программа "Экспертиза" с политологом Сергеем Манастырлы – полная версия

Жара, жара — к чему приведет тропический август в Молдове: к горячим митингам протеста или сонной политической сиесте.

Куда пропали унионисты? Почему все забыли о тех, кого еще недавно называли политической силой?

Насколько цивилизованы отношения молдавской власти и оппозиции или вакуум политической культуры в Молдове.

Почему Андрей Нэстасе затмил Майю Санду?

Эти и другие вопросы ведущие программы "Экспертиза" Сергей Цуркану и Наталья Иовва обсудили с политологом Сергеем Манастырлы.

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