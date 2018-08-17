Программа "Экспертиза" с политологом Сергеем Манастырлы – полная версия

Жара, жара — к чему приведет тропический август в Молдове: к горячим митингам протеста или сонной политической сиесте.
Куда пропали унионисты? Почему все забыли о тех, кого еще недавно называли политической силой?
Насколько цивилизованы отношения молдавской власти и оппозиции или вакуум политической культуры в Молдове.
Почему Андрей Нэстасе затмил Майю Санду?
Эти и другие вопросы ведущие программы "Экспертиза" Сергей Цуркану и Наталья Иовва обсудили с политологом Сергеем Манастырлы.
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