Географ: из Молдовы в Россию выехало до полумиллиона человек

В настоящее время в Российской Федерации проживают около 500 тысяч выходцев из Республики Молдова, утверждает ведущий научный сотрудник Национального музея этнографии и природы Института экологии и географии АНМ, доктор географии Дорин Лозовану.

По словам специалиста, Россия является самой популярной страной для молдавских мигрантов. Там остается значительное число наших соотечественников, несмотря на то, что некоторые решили вернуться на Родину.

"Количество наших сограждан, проживающих в Российской Федерации, существенно. В России в настоящее время проживают порядка 478 тысяч выходцев из Молдовы", — отметил Дорин Лозовану в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Ученый подчеркнул, что эта цифра учитывает весьма обширный период миграции. Ведь в Россию уезжали, как в советский, так и царский период. Однако поистине массовый характер эмиграция приобрела в период независимости Молдовы.

"Был в начале независимости какой-то отток молдаван оттуда — военных из армии или ученых, которые из патриотических соображений возвращались в Молдову. Но это очень быстро исчерпало себя, энтузиазм закончился, и потом началась массовая трудовая миграция", — добавил Лозовану.

Сейчас, по словам собеседника, начался новый этап эмиграции в Россию, которая активно проводит политику по переселению.