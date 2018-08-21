Габурич: что стоит за экономическим ростом Молдовы

Власти Молдовы говорят об экономических успехах правительства и реальном росте экономики. Вместе с тем оппозиция продолжает называть это фарсом и популизмом, оперируя данными о массовом отъезде граждан в другие страны. Где истина, и наблюдается ли в стране реальный экономический рост — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил министр экономики и инфраструктуры РМ Кирилл Габурич.

"Нужно смотреть на реальные цифры и экономические показатели. Вот данные за первое полугодие 2018 года — рост ВВП на 3,7% по отношению к прошлому году. При том, что прошлый закончился с ростом 4,5% по сравнению с 2016-м. Хорошие показатели, связанные с экспортом. С гордостью говорю, что экспорт вырос на 28,5%", — сказал Габурич.

Министр утверждает, что рост наблюдается практически во всех отраслях экономики, а критикам и сомневающимся он посоветовал изучить статистические данные.

"Сельское хозяйство показало рост 7,2%. В то же время инвестиции продолжают расти, за первое полугодие объем их увеличился на 3%. Все это эффективно сказывается и на услугах транспорта, и на грузовых и пассажирских перевозках, и на ряде других услуг. Цифры говорят сами за себя, а то, что другие критикуют и ставят это под сомнение, когда есть реальные показатели, мне непонятно", — заявил собеседник.