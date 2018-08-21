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Серджиус Чокану
© Sputnik / Miroslav Rotari

Археолог: мраморные купели и фарфор - в XVII веке Кишинев не был захолустьем

Экспертиза
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Тема:
Легенды старого Кишинева (165)
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Археолог Серджиус Чокану рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о результатах исследований, в ходе которых специалисты нашли доказательства прогрессивного развития Кишинева более 350 лет тому назад.

Раскопки проводились в старой части города — на территории Армянской церкви и на знаменитой Пушкинской горке. В ходе своих исследований археологи обнаружили около 15 килограммов стеклянных изделий, большая часть этой посуды относится к XVII-XVIII векам. 

Трамвай на центральной улице Кишинёва
© Photo: Domeniu public
Трамвай рядом с извозчиками — как выглядел центр Кишинева 100 лет назад

Участник этих раскопок, доктор архитектуры Серджиус Чокану уверен, что найденные артефакты указывают на то, что в тот период Кишинев играл важную роль в регионе и был довольно развитым по тем временам населенным пунктом.

"Здесь производилась, согласно документам, одежда и обувь, гончарные изделия. Сейчас появилось четкое понимание, что было стеклянное производство. Были мастера по обработке драгоценных металлов. Тут был очень важный торговый центр. Город возник на пересечении важнейших торговых путей Молдовы — между городами Яшь и Тигина, здесь же проходила дорога из Орхея, которая шла дальше в Тигину, Четатя Албэ и за Дунай", — отметил собеседник в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Теперь стало ясно, что уже в середине XVII века Кишинев был не примитивным поселением, а достаточно развитым городом с хорошо устроенным бытом. Более того, его уже тогда населяли состоятельные граждане. В доказательство своей версии археолог привел свидетельства одного из путешественников, который написал в своих записках, что в различных частях Кишинева были установлены мраморные источники, а жители города весьма тщательно следили за чистотой тела.

"В Кишиневе были бани частные и общественные. Путешественник указывает на изобилие воды в городе и на тягу горожан поддерживать телесную чистоту. Это вообще было присуще молдавским городам того времени", — добавил он.

Поэтому, уверен Серджиус Чокану, нужно с сомнением относиться к более поздним записям, сделанным в XIX веке, в которых утверждалось, что ранний Кишинев являл собой примитивное поселение на несколько десятков бедных молдавских лачуг. В XVII веке здесь были дома, выстроенные из камня и кирпича, которые крылись черепицей. А многие горожане могли позволить себе даже фарфоровую посуду.

О том, каким был Кишинев и быт его населения 350 лет назад рассказал археолог Серджиус Чокану в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Тема:
Легенды старого Кишинева (165)

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Теги:
археологические раскопки, средневековье, археология, Кишинев, Серджиус Чокану


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