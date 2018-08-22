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Кирилл Габурич
© Sputnik / Miroslav Rotari

Габурич: в Молдове отремонтированы почти 40% дорог

Экспертиза
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Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич утверждает, что 40% дорог, которые было запланировано реабилитировать в рамках Национальной программы "Хорошие дороги для Молдовы", уже отремонтировано.

"На сегодняшний день сделано 39,8% дорог, еще 15% — в процессе ремонта. Мы можем посмотреть информацию по каждому району. К примеру, в районе Дубэсарь мы завершили свою работу, в Чимишлии уже 99% сделано, в Кантемире на 88% готово", — сообщил Кирилл Габурич в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова. 

Ремонт дорог
пресс-служба примэрии Оргеева
Небывалое рядом: в Молдове ремонтируют дороги местного значения

По его словам, проект долгосрочный проект, а конечный результат жители сел почувствуют через четыре года.

"Я надеюсь, что через четыре года в каждом нашем селе будет по 4-5 километров асфальтированных дорог, которые соединят стратегические места: школы, детские сады, медпункт, примэрию, магазин, чтобы жители этих сел могли в любой момент нормально добраться из одной точки в другую", — добавил он.

По планам министерства экономики и инфраструктуры, до конца года планируется отремонтировать 1200 километров дорог местного значения. Стоимость проекта превышает полтора миллиарда леев. В настоящий момент, как утверждают в ведомстве, освоено около 740 миллионов леев.

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Теги:
Национальная программа "Хорошие дороги для Молдовы", ремонт дорог, Кирилл Габурич


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