Донос: появление 5G в Молдове в ближайшее время неизбежно

Эксперт по криптографии и кибербезопасности рассказал, когда в Молдове появится мобильная связь пятого поколения (5G), и для чего она нужна.

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети.

Лидером в области внедрения технологии 5G в регионе Северной Европы стремится стать Финляндия, которая запустит данные сети в коммерческую эксплуатацию в начале 2019 года. Эти же планы вынашивают китайские операторы связи, которые также планируют начать внедрение технологий 5G уже в 2019 году. В России некоторые компании также пытаются тестировать эту технологию. Планируется, что высокоскоростной интернет в Москве появится также в 2019 году.

По мнению эксперта по криптографии и кибербезопасности Александра Доноса, Молдова не окажется в списке отстающих, а запуск мобильной связи пятого поколения в нашей республике — это дело нескольких лет и существенных инвестиций.

"То, что 5G придет, я практически не сомневаюсь. Потому что им (операторам мобильной связи — прим. ред.) надо развиваться, им надо двигаться", — отметил эксперт в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Он уверен, что появление 5G неизбежно, поскольку диктуется требованиями времени. Без высокоскоростного интернета и связи невозможно обеспечить многие потребности, которые возникнут у человека в будущем. Это может быть автоматическая регулировка движения на дорогах для предотвращения пробок, изучение состояния среды и погоды онлайн, а в будущем — и беспилотное управление автомобилем.

"Человек ищет пути использования этого контента, этих потоков. Но то, что нам нужно получить более качественный, более скоростной и более дешевый способ передачи информации — это 100%. Это необходимо для решения огромного круга задач, которые будут перед нами стоять", — заключил специалист.